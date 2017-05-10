« Курчатовский институт», доктор биологических наук Антон Буздин создал систему широкомасштабного анализа генной экспрессии OncoFinder. Эта разработка , по его словам , позволяет применить новые методы анализа Больших данных в биомедицине для решения задач онкологии." data-title="В России тестируют новую систему диагностики рака — Пенза-пресс, рунет за день">

Ведущий научный сотрудник НИЦ «Курчатовский институт», доктор биологических наук Антон Буздин создал систему широкомасштабного анализа генной экспрессии OncoFinder. Эта разработка, по его словам, позволяет применить новые методы анализа Больших данных в биомедицине для решения задач онкологии.

Как сообщают «Известия», за свою разработку ученый был удостоен премии правительства Москвы молодым ученым в номинации «Биология» 2016 года.

По его словам, ученые «впервые создали целостную систему, которая позволяет количественно рассчитать активацию внутриклеточных молекулярных процессов».

«Зная это, мы можем подобрать лекарство, которое заблокирует негативные процессы или, наоборот, усилит положительные», — пояснил Антон Буздин.

Он также отметил, что технология OncoFinder уже применяется на практике — терапию получили несколько сотен пациентов.

«По сути, наше изобретение уже спасает жизни людей: назначаемая терапия дает, по крайней мере, на первых порах ответ и препятствует росту опухоли», — заявил он.

Ученые надеются, что метод будет шире внедряться в практику медицинских учреждений не только в России, но и в других странах.