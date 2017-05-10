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В Сети появились фото горящего санатория им. Кирова

10 мая в 09:06 494 просмотра

9 мая в Пензе произошел пожар — загорелось здание санатория им. Кирова. В Сети появились фото с места происшествия.

Очевидцы происшествия выложили их в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live».

Ранее сообщалось, что двухэтажное деревянное здание загорелось в 19.03. Пожар удалось ликвидировать 20 спасателям.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live
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