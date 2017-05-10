Очевидцы происшествия выложили их в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live».
Ранее сообщалось, что двухэтажное деревянное здание загорелось в 19.03. Пожар удалось ликвидировать 20 спасателям.
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В Сети появились фото горящего санатория им. Кирова
10 мая в 09:06 494 просмотра
9 мая в Пензе произошел пожар — загорелось здание санатория им. Кирова. В Сети появились фото с места происшествия.
Очевидцы происшествия выложили их в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live».
Ранее сообщалось, что двухэтажное деревянное здание загорелось в 19.03. Пожар удалось ликвидировать 20 спасателям.