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В Пензе из-за грозы возможно отключение электричества — МЧС

10 мая в 08:59 372 просмотра

ГУ МЧС РФ по Пензенской области опубликовало оперативный прогноз на 10 мая.

В регионе ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременный дождь и гроза. Столбик термометра днем поднимется до +13−18 градусов, ночью ожидается +4−9 градусов выше нуля.

Скорость ветра в среду разовьется до 7−12 м/сек. Из-за грозы на муниципальном уровне возможны отключения электроэнергии, сообщили в управлении.

Также в ведомстве сообщили, что на территории региона прогнозируется 1−3 класс пожарной опасности, а в семи муниципальных образованиях — городе Пензе, Пензенском, Городищенском, Земетчинском, Каменском, Пачелмском и Белинском районах — четвертый КПО.

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