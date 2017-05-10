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Белозерцев: Эстафета в День Победы — это прекрасная спортивная традиция

10 мая в 09:20 334 просмотра
, состоявшихся 9 мая.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручил награды победителям и призерам легкоатлетических забегов, состоявшихся 9 мая.

Глава региона поблагодарил участников спортивного мероприятия, посвященного 72-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, за активное проявление гражданской позиции, сохранение священной памяти о бессмертном подвиге советских воинов и тружеников тыла.

«Легкоатлетическая эстафета в День Победы — это прекрасная спортивная традиция, позволяющая крепить связь поколений, отдавать честь нашим ветеранам, сохранять историческую память, завоевывая победы на дистанции. Поздравляю победителей и призеров эстафеты, всех участников соревнований с великим праздником, желаю новых спортивных достижений», — сказал Иван Белозерцев и вручил командные кубки и медали победителям и призерам легкоатлетических забегов.

В группе команд общеобразовательных школ, гимназий и лицеев города Пензы призовые места заняли:

1. ФЭЛ № 29;
2. Школа № 12;
3. Школа № 68.

Среди команд учреждений среднего профессионального образования г. Пензы:

1. Пензенский социально-педагогический колледж;
2. Пензенский колледж транспортных технологий;
3. Пензенский колледж информационных и промышленных технологий.

Среди команд производственных и промышленных предприятий, организаций и учреждений города Пензы, а также спортивных клубов и силовых структур:

1. ООО «Ключ здоровья»;
2. КФ «Ванюшкины сладости»;
3. ООО «Караван».

В группе команд спортивных клубов вузов города Пензы:

1. ПГУ -1;
2. ПГУ -2;
3. ПГУАС.

Напомним, легкоатлетическая эстафета проводится в Пензе ежегодно, начиная с первой годовщины Победы. Маршрут эстафеты пролегает по улицам Карпинского, Коммунистической, Проспекту Победы. Старт и финиш соревнований располагаются у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

Протяженность маршрута, включающего 20 этапов, составляет 7200 метров. В состязаниях принимает участие более 100 команд, представляющих учебные заведения, предприятия и организации города Пензы, сообщает пресс-центр облправительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/05/9/18500593
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