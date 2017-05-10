Глава региона поблагодарил участников спортивного мероприятия, посвященного 72-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, за активное проявление гражданской позиции, сохранение священной памяти о бессмертном подвиге советских воинов и тружеников тыла.
«Легкоатлетическая эстафета в День Победы — это прекрасная спортивная традиция, позволяющая крепить связь поколений, отдавать честь нашим ветеранам, сохранять историческую память, завоевывая победы на дистанции. Поздравляю победителей и призеров эстафеты, всех участников соревнований с великим праздником, желаю новых спортивных достижений», — сказал Иван Белозерцев и вручил командные кубки и медали победителям и призерам легкоатлетических забегов.
В группе команд общеобразовательных школ, гимназий и лицеев города Пензы призовые места заняли:
1. ФЭЛ № 29;
2. Школа № 12;
3. Школа № 68.
Среди команд учреждений среднего профессионального образования г. Пензы:
1. Пензенский социально-педагогический колледж;
2. Пензенский колледж транспортных технологий;
3. Пензенский колледж информационных и промышленных технологий.
Среди команд производственных и промышленных предприятий, организаций и учреждений города Пензы, а также спортивных клубов и силовых структур:
1. ООО «Ключ здоровья»;
2. КФ «Ванюшкины сладости»;
3. ООО «Караван».
В группе команд спортивных клубов вузов города Пензы:
1. ПГУ -1;
2. ПГУ -2;
3. ПГУАС.
Напомним, легкоатлетическая эстафета проводится в Пензе ежегодно, начиная с первой годовщины Победы. Маршрут эстафеты пролегает по улицам Карпинского, Коммунистической, Проспекту Победы. Старт и финиш соревнований располагаются у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев.
Протяженность маршрута, включающего 20 этапов, составляет 7200 метров. В состязаниях принимает участие более 100 команд, представляющих учебные заведения, предприятия и организации города Пензы, сообщает пресс-центр облправительства.