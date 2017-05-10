Белозерцев прокомментировал возвращение Сидоренко в «Дизель»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил о том, что Андрей Сидоренко вновь возглавит пензенский хоккейный клуб «Дизель».

Глава региона договорился с ним об этом в ходе личной встречи.

«Андрей Сидоренко вновь возглавит наш «Дизель». Об этом мы договорились с ним в ходе личной встречи. За плечами у этого тренера хороший опыт», — написал Иван Белозерцев в своем микроблоге в Twitter.

Андрей Сидоренко вновь возглавит наш «Дизель».Об этом мы договорились с ним в ходе личной встречи. За плечами у этого тренера хороший опыт. pic.twitter.com/Mp0c1t2NyM — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 10 мая 2017 г.

Ранее о возвращении тренера сообщили в пресс-службе «Дизеля». Напомним, под руководством Андрея Сидоренко ХК «Дизель» в сезоне-2009/10 выиграл бронзовые медали чемпионата Высшей хоккейной лиги.