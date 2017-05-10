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В ЖК «Лазурный» начинают благоустраивать двор

10 мая в 09:47 220 просмотров
, и теперь начинаются работы по его благоустройству. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Термодом».

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Проработка плана двора в ЖК «Лазурный» завершена, и теперь начинаются работы по его благоустройству. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Термодом».

На дворовой территории разместятся зеленые зоны, небольшой фонтан, несколько игровых площадок для детей разного возраста, зона для воркаута и места отдыха.

Детские и спортивные площадки будут иметь резиновое покрытие, а зона отдыха будет выложена плиткой — эти решения гораздо безопаснее и экологичнее асфальтового покрытия. Для отделения одной зоны от другой будут использоваться покрытия различных цветов.

Также зонирование будет осуществляться с помощью деревьев, кустарников и клумб. Здесь появятся ель, черемуха, березы, пихты и рябина, которая так радует глаз зимой. Двор обнесут живой изгородью.

Жилой комплекс «Лазурный» включает в себя три дома, между которыми образуется дворовая территория в форме треугольника. Она будет закрыта шлагбаумами, здесь круглосуточно будет вестись видеонаблюдение. Количество парковочных мест внутри двора сведено к минимуму: большая часть обширной парковки вынесена за его пределы.

Подробно изучить жилой комплекс «Лазурный» можно на сайте lazur-sputnik.ru.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой компании "Термодом"
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