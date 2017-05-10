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МЧС опубликовало снимки пожара в санатории им. Кирова

10 мая в 10:03 228 просмотров
, который произошел в санатории им. Кирова вечером 9 мая.

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Главное управление МЧС России по Пензенской области опубликовало фотографии с места пожара, который произошел в санатории им. Кирова вечером 9 мая.

Судя по снимкам, огонь охватил двухэтажное деревянное здание. Напомним, пожар удалось ликвидировать 20 спасателям.

Возгорание произошло около семи вечера 9 мая. Утром в Сети появились первые фото с места происшествия.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Пензенской области
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