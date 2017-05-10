МЧС опубликовало снимки пожара в санатории им. Кирова 228 просмотров , который произошел в санатории им. Кирова вечером 9 мая." data-title="МЧС опубликовало снимки пожара в санатории им. Кирова — Пенза-пресс, рунет за день"> 10 мая в 10:03