Судя по снимкам, огонь охватил двухэтажное деревянное здание. Напомним, пожар удалось ликвидировать 20 спасателям.
Возгорание произошло около семи вечера 9 мая. Утром в Сети появились первые фото с места происшествия.
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МЧС опубликовало снимки пожара в санатории им. Кирова
10 мая в 10:03 228 просмотров
Главное управление МЧС России по Пензенской области опубликовало фотографии с места пожара, который произошел в санатории им. Кирова вечером 9 мая.
Судя по снимкам, огонь охватил двухэтажное деревянное здание. Напомним, пожар удалось ликвидировать 20 спасателям.
Возгорание произошло около семи вечера 9 мая. Утром в Сети появились первые фото с места происшествия.