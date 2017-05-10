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Кувайцев поручил косить траву в городе без напоминаний

10 мая в 10:40 172 просмотра
, в рамках которого участники обсудили благоустройство в городе.

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10 мая глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел оперативное совещание, в рамках которого участники обсудили благоустройство в городе.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в частности, был рассмотрен вопрос, касающийся состояния газонов.

«Особое внимание сейчас нужно обратить на организацию покоса травы на газонах и дворовых территориях. И делать это систематически, в течение всего лета без отдельных напоминаний. Техника в городе для этого есть. Должна быть видна работа», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Кроме того, мэр обратил внимание на устройство газонов вдоль дорог.

«Земля на газонах, как мы уже неоднократно обсуждали, должна быть ниже бордюрного камня, чтобы вместе с осадками не попадала на тротуары», — напомнил градоначальник.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/6c1/800_600_170ccc503a3e7d944d706557c7933a388/6c13dbefa4a236baad386c8abc008b5f.jpg
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