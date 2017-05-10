, в рамках которого участники обсудили благоустройство в городе." data-title="Кувайцев поручил косить траву в городе без напоминаний — Пенза-пресс, рунет за день">

10 мая глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел оперативное совещание, в рамках которого участники обсудили благоустройство в городе.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в частности, был рассмотрен вопрос, касающийся состояния газонов.

«Особое внимание сейчас нужно обратить на организацию покоса травы на газонах и дворовых территориях. И делать это систематически, в течение всего лета без отдельных напоминаний. Техника в городе для этого есть. Должна быть видна работа», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Кроме того, мэр обратил внимание на устройство газонов вдоль дорог.

«Земля на газонах, как мы уже неоднократно обсуждали, должна быть ниже бордюрного камня, чтобы вместе с осадками не попадала на тротуары», — напомнил градоначальник.