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Пензенец просит привести в порядок Тропу здоровья

10 мая в 10:35 190 просмотров
, ведущая в парк им. В. Г. Белинского, находится в ужасном состоянии, как и асфальт в самом парке. Об этом в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» написал пензенец.

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Тропа здоровья, ведущая в парк им. В. Г. Белинского, находится в ужасном состоянии, как и асфальт в самом парке. Об этом в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» написал пензенец.

«В праздничные дни всей семьей выбрались в парк им. Белинского. Парк у нас в городе очень красивый, много различных интересных аттракционов, но асфальтовое покрытие практически на всей территории парка оставляет желать лучшего, местами асфальт в удовлетворительном состоянии, но все-таки хотелось бы чтобы тротуары в парке обновили, возможно, тротуарной плиткой, как советовал Иван Александрович [Белозерцев].

Но отдельно хотел бы коснуться Тропы здоровья, проходящей от ул. Красная до родника «Самовар». Тропа здоровья — в ужасном состоянии, тротуар практически отсутствует, бордюрный камень от времени повалился на бок, урны переполнены мусором, в основном — пивные бутылки и баночки, просто горы мусора, лавочки старые некрашеные, все облезлые», — пожаловался горожанин.

Мужчина просит обратить внимание на Тропу здоровья и парк в целом и провести там капитальный ремонт тротуаров и прилегающих к ним территорий.

ИА «Пенза-Пресс» направило официальный запрос по этому поводу.

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