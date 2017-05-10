Пензенских инженеров приглашают к участию во всероссийском конкурсе 128 просмотров , общественных организаций и научных сообществ , руководителей промышленных предприятий , а также инженеров и студентов Пензенской области приглашают к участию во всероссийском конкурсе." data-title="Пензенских инженеров приглашают к участию во всероссийском конкурсе — Пенза-пресс, рунет за день"> 10 мая в 11:01