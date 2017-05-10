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Пензенских инженеров приглашают к участию во всероссийском конкурсе

10 мая в 11:01 128 просмотров
, общественных организаций и научных сообществ, руководителей промышленных предприятий, а также инженеров и студентов Пензенской области приглашают к участию во всероссийском конкурсе.

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Представителей высших и средних учебных заведений, общественных организаций и научных сообществ, руководителей промышленных предприятий, а также инженеров и студентов Пензенской области приглашают к участию во всероссийском конкурсе.

Всероссийский конкурс «ТОП 100 лучших инженеров России» проводится в рамках проекта «Российский инжиниринг».

На промышленных предприятиях и в вузах страны пройдет заочный этап конкурса.

Главными целями мероприятия являются повышение престижа инженерных специальностей, обмен идеями и опытом специалистами механообработки на высокоточном и высокопроизводительном оборудовании, стимулирование профессионального роста среди специалистов.

«На одной площадке планируется объединить представителей крупнейших российских промышленных предприятий, конструкторских бюро, представителей органов государственной власти, инжиниринговых компаний, общественных организаций, инженеров различных отраслей, студентов и руководителей технических вузов для решения задач, связанных с импортонезависимостью промышленности России, государственной поддержкой мотивационных механизмов, подготовке кадров», — сообщается в пресс-службе министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

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