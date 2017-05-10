В Пензенской области отметят 100-летие комсомола

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте облправительства, празднование будет проводиться «в целях совершенствования работы по становлению гражданственности и патриотизма среди молодежи, развития молодежного движения в Пензенской области, расширения сотрудничества молодежных и детских общественных организаций, привлечения ветеранов войны, труда и комсомола к работе с молодежью, а также в связи со 100-летием со дня образования комсомола».

Для утверждения плана праздничных мероприятий в регионе будет создан организационный совет. Его возглавят председатель Законодательного Собрания области Валерий Лидин (по согласованию), вице-губернатор Валерий Савин, руководитель аппарата губернатора и правительства Лариса Рябихина.

Праздничные мероприятия планируется провести в 2017 и 2018 годах.

Напомним, комсомол — (сокращение от Коммунистический союз молодежи), политическая молодежная организация в СССР. Она была создана 29 октября 1918 года.