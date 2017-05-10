Пензенские льготники получили почти 50 миллионов рублей

Более 49 миллионов рублей было перечислено за май 2017 года льготным категориям граждан Пензенской области.

Денежные средства были направлены инвалидам, ветеранам войны и лицам, пострадавшим от воздействия радиации, на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг и жилого помещения.

«Общая сумма выделенных средств составила 49,3 млн руб., из них в кредитные организации для зачисления средств на счета граждан направлено 31,3 млн руб., организациям федеральной почтовой связи для доставки их получателям — 18 млн руб.», — сообщили в пресс-службе министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.