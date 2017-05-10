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Школьники из Пензы и Самары совершили 10 рейсов проекта «Вагон знаний»

10 мая в 11:58 58 просмотров
«Вагон знаний».

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Пензенские и самарские школьники совершили 10 рейсов в рамках межрегионального проекта «Вагон знаний».

«Школьники путешествуют на комфортабельном фирменном поезде. В пути для них проводят интерактивные уроки и викторины по истории родного края и финансовой грамотности», — отметили в пресс-службе регионального минобра.

Пензенцы побывали в музее «Самара космическая», посетили волжскую набережную, город Тольятти. Для школьников из Самары, в свою очередь, распахнул двери государственный музей-заповедник «Тарханы», где поэт Михаил Лермонтов провел детские годы.

Последние рейсы проекта в 2016—2017 учебном году намечены на 13 и 20 мая.

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