Школьники из Пензы и Самары совершили 10 рейсов проекта «Вагон знаний»

«Школьники путешествуют на комфортабельном фирменном поезде. В пути для них проводят интерактивные уроки и викторины по истории родного края и финансовой грамотности», — отметили в пресс-службе регионального минобра.
Пензенцы побывали в музее «Самара космическая», посетили волжскую набережную, город Тольятти. Для школьников из Самары, в свою очередь, распахнул двери государственный музей-заповедник «Тарханы», где поэт Михаил Лермонтов провел детские годы.
Последние рейсы проекта в 2016—2017 учебном году намечены на 13 и 20 мая.