В Кузнецке состоялись соревнования по мотокроссу (видео)

, а также чемпионат и первенство Пензенской области памяти экс-губернатора Василия Кузьмича Бочкарева. География участников соревнований широка. Сурский край стал местом сбора гонщиков из Ульяновской , Самарской , Кировской и Нижегородской областей , Удмуртии и Пермского края , Республик Башкортостан и Татарстан." data-title="В Кузнецке состоялись соревнования по мотокроссу — Пенза-пресс, рунет за день">

На мототрассе в Кузнецке прошел первый этап чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по мотокроссу, а также чемпионат и первенство Пензенской области памяти экс-губернатора Василия Кузьмича Бочкарева. География участников соревнований широка. Сурский край стал местом сбора гонщиков из Ульяновской, Самарской, Кировской и Нижегородской областей, Удмуртии и Пермского края, Республик Башкортостан и Татарстан.

Свыше 150 спортсменов приехали в Кузнецк, чтобы принять участие в первом этапе чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по мотокроссу. Эти соревнования в семи классах мотоциклов с объемом двигателя от 50 до 250 кубических сантиметров — старт многоэтапного отбора в финал чемпионата России.

«На сегодняшний день Пензенская область является лидером в Приволжском федеральном округе и в чемпионате России. Спортсмены клуба «Сура» показывают достаточно высокие результаты», — сказал главный судья соревнований Дмитрий Демин.

Среди лидеров пензенской команды — Илья Рыжих, унаследовавший у своего отца-мотогонщика упорство и стремление к победе. 20-летний парень уверен: успех в соревнованиях формируется задолго до старта. Жесткий график тренировок, участие в сборах обеспечивают лидирующие позиции в гонках. Подготовка к новому сезону начинается осенью и не прекращается даже зимой.

«Зимой в Пензе покрытие недостаточно хорошее, шипы нам надо одевать. Из-за этого мы ездим на сборы, где есть земля. Уезжаем в ноябре, когда у нас становится холодно, и всю зиму до весны тренируемся», — рассказал Илья Рыжих.

Один из самых юных мотогонщиков спортивного клуба «Сура» — Артем Гордеев, ему восемь лет. И пусть на соревнованиях он пока не занимает призовые места, огромное желание стать первым делает его перспективным спортсменом.

На мототрассе в Кузнецке также выявили лучших гонщиков Сурского края. Здесь организовали первый чемпионат и первенство области памяти Василия Кузьмича Бочкарева. Именно по его инициативе 22 года назад в регионе была создана мотоциклетная федерация.

А вот соревнования окружного уровня в Кузнецке организуют впервые. Мототрасса, история которой начинается в 70-ых годах прошлого столетия, долгое время была заброшена. Ее восстановили три года назад. Теперь подъемы и спуски, всевозможные повороты и трамплины соответствуют требованиям соревнований высокого ранга.

Итоги первого этапа чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по мотокроссу не стали неожиданными. Первое место в командном зачете завоевали гонщики спортивного клуба «Сура». Вторыми и третьими стали гости из Перми и Удмуртии, сообщает телеканал «Экспресс».