« Зазеркалье» ( 12+), на которой представлены фотографии моделей с ограниченными возможностями , поменяет место дислокации. Планировалось , что экспозиция будет доступна для пензенцев в Центре культуры и досуга им. Кирова , однако культурное мероприятие оказалось под угрозой срыва." data-title="В Пензе выставка «Зазеркалье» оказалась под угрозой срыва — Пенза-пресс, рунет за день">

Выставка «Зазеркалье» (12+), на которой представлены фотографии моделей с ограниченными возможностями, поменяет место дислокации. Планировалось, что экспозиция будет доступна для пензенцев в Центре культуры и досуга им. Кирова, однако культурное мероприятие оказалось под угрозой срыва.

О том, что выставка «Зазеркалье» закрылась раньше срока, сообщила ее организатор Анастасия Виноградова.

«Выставка должна была работать до 11 мая, но в связи, видимо, с плохой договоренностью по аренде, директор ДК [Евгений Шилов] попросил нас покинуть здание. Потом он согласился открыть выставку на два часа в день, но посетителей не пускали, всех, кто приходил, разворачивали и говорили, что выставки никакой нет. Я приняла решение экспозицию увозить», — рассказала она ИА «Пенза-Пресс».

Напомним, презентация «Зазеркалья» прошла 4 мая, ее значимость высоко оценил мэр Виктор Кувайцев и все собравшиеся.

«В день открытия все было замечательно. Все началось 5 мая: когда мы приехали, то увидели, что две конструкции сломаны, было ощущение, что их разобрали: срезаны лески. Пришлось менять крепления», — рассказала Анастасия Виноградова.

Евгений Шилов, в свою очередь, сообщил информагентству, что впервые слышит о том, что выставка должна была работать до 11 мая. По его словам, договоренность была на один день.

«Любые деловые отношения основываются на взаимных договоренностях. Я вот впервые слышу, что выставка должна была работать до 11 числа. Ситуация развивалась спонтанно: сначала нам сказали, что выставка будет работать один день, а затем ее разберут. Потом появилась просьба, чтобы она работала до 9 мая с 15.00 до 17.00, но меня в известность не поставили при этом. Когда мне позвонили и попросили продлить выставку, мы согласовали время, я зафиксировал это, назначил ответственных людей и положил документ о работе выставки на вахту. Я считаю, что здесь ситуация рабочая. Возникло недоразумение», — пояснил он.

На вопрос о том, правда ли, что людей на выставку не пускали, Евгений Шилов ответил, что такой информацией не располагает.

Организатор выставки, председатель общественной организации «Благовест», директор центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи» Мария Львова-Белова также считает произошедшее следствием недоразумения.

«У нас была договоренность изначальная с ДК, что там будет проходить торжественное открытие, и несколько дней после него экспозиция будет работать. Но у нас выявилась проблема с документацией, мы должны были написать письмо-прошение, но не написали его, это наша вина. Вышло недопонимание в этом вопросе. Потом мы все утрясли, нам дали несколько дней, чтобы выставка там еще побыла. Но оказалось, что фойе Центра культуры и досуга нам не очень подходит — там проводится много репетиций, из-за этого экспозиция нарушается», — сообщила собеседница.

Но у пензенцев будет еще возможность окунуться в «Зазеркалье»: экспозицию перенесут в арт-холл «Квартал Луи». Там она будет работать с 12 по 14 мая.