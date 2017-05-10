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Во «ВКонтакте» появился новый опасный вирус

10 мая в 15:24 250 просмотров
«ВКонтакте» обнаружен новый вирус, целевой аудиторией которого стали любители взлома платных программ.

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В соцсети «ВКонтакте» обнаружен новый вирус, целевой аудиторией которого стали любители взлома платных программ.

Как сообщает «Российская газета», ссылки на вирус злоумышленники оставляют в комментариях, предлагая скачать бесплатные ключи к антивирусу. Если перейти по этой ссылке, то на компьютер загрузится архив с вредоносной программой, внутри которого находится исполняемый запускающийся файл, замаскированный под текстовый документ.

По словам экспертов, вирус имеет, в основном, «школьный» набор функций. Он может менять обои рабочего стола Windows, выключать или перезагружать компьютер, выводить на экран сообщения с заданным текстом, менять местами назначения кнопок мыши, открывать и закрывать лоток привода оптических дисков, включать и выключать монитор, открывать страницы в браузере и включать пугающее видео.

Также у программы есть опасная функция — отслеживание нажатий клавиш и отправка информации на сервер злоумышленников.

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