« ВКонтакте» обнаружен новый вирус , целевой аудиторией которого стали любители взлома платных программ." data-title="Во «ВКонтакте» появился новый опасный вирус — Пенза-пресс, рунет за день">

Как сообщает «Российская газета», ссылки на вирус злоумышленники оставляют в комментариях, предлагая скачать бесплатные ключи к антивирусу. Если перейти по этой ссылке, то на компьютер загрузится архив с вредоносной программой, внутри которого находится исполняемый запускающийся файл, замаскированный под текстовый документ.

По словам экспертов, вирус имеет, в основном, «школьный» набор функций. Он может менять обои рабочего стола Windows, выключать или перезагружать компьютер, выводить на экран сообщения с заданным текстом, менять местами назначения кнопок мыши, открывать и закрывать лоток привода оптических дисков, включать и выключать монитор, открывать страницы в браузере и включать пугающее видео.

Также у программы есть опасная функция — отслеживание нажатий клавиш и отправка информации на сервер злоумышленников.