26-летняя жительница областного центра, находившаяся за рулем «ВАЗ-21440», сбила 80-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали.
По информации пресс-службы Госавтоинспекции Пензенской области, по данному факту проводится проверка.
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В День Победы пензячка сбила пенсионерку
10 мая в 15:46 276 просмотров
В Пензе на ул. Окружной возле дома № 117 произошло ДТП — пострадала женщина.
26-летняя жительница областного центра, находившаяся за рулем «ВАЗ-21440», сбила 80-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали.
По информации пресс-службы Госавтоинспекции Пензенской области, по данному факту проводится проверка.