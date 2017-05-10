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В День Победы пензячка сбила пенсионерку

10 мая в 15:46 276 просмотров

В Пензе на ул. Окружной возле дома № 117 произошло ДТП — пострадала женщина.

26-летняя жительница областного центра, находившаяся за рулем «ВАЗ-21440», сбила 80-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали.

По информации пресс-службы Госавтоинспекции Пензенской области, по данному факту проводится проверка.

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