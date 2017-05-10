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Пензенцы вошли в число самых оптимистичных россиян

10 мая в 16:15 234 просмотра

Финансовый университет при правительстве России рассчитал индекс потребительских настроений за апрель.

По итогам апреля в число самых экономически оптимистичных россиян вошли жители Севастополя (3,1), Саратовской (3,0), Брянской (2,8) и Пензенской (2,8) областей.

Самые низкие значения индекса зафиксированы в Красноярском (-0,5) и Алтайском (-0,8) краях, Иркутской (-1), Кемеровской (-1,5) и Омской (1,5) областях.

Расчеты показывают, что у России в 2017 году есть перспективы экономического роста. «Короткий» индекс Финансового университета, отражающий изменения экономического оптимизма на ближайший месяц, поднялся по итогам апреля до 0,7 пункта. «Длинный» индекс Финансового университета, изменения которого показывают возможную динамику потребительских настроений на интервале в шесть месяцев, упал до значения -1,5 пункта, отмечают эксперты.

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