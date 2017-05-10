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В праздники инспекторы поймали 140 пьяных водителей

10 мая в 16:19 184 просмотра
«Нетрезвый водитель».

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Сотрудники УГИБДД по Пензенской области провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

По итогам проверок за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии задержали 140 водителей. Из них о 26 случаях правонарушений сообщили горожане.

Основная задача мероприятий — обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение ДТП по вине пьяных водителей.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения без уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
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