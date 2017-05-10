« Дельфийские игры», участниками которых стали пензенцы." data-title="Пензенцы взяли медали на «Дельфийских играх» — Пенза-пресс, рунет за день">

С 18 по 23 апреля в Екатеринбурге прошли молодежные «Дельфийские игры», участниками которых стали пензенцы.

Всего в мероприятии приняли участие около 2 000 молодых людей со всей страны в возрасте от 10 до 25 лет.

Воспитанники детской художественной школы № 3 города Пензы, народного хореографического ансамбля «Каблучок», детской музыкальной школы № 1 и ДМШ имени В. П. Чеха , фольклорного ансамбля «Туесок» и детской школы искусств «Гармония» представили Пензенскую область.