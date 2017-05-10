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Пензенцы взяли медали на «Дельфийских играх»

10 мая в 16:39 206 просмотров
«Дельфийские игры», участниками которых стали пензенцы.

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С 18 по 23 апреля в Екатеринбурге прошли молодежные «Дельфийские игры», участниками которых стали пензенцы.

Всего в мероприятии приняли участие около 2 000 молодых людей со всей страны в возрасте от 10 до 25 лет.

Воспитанники детской художественной школы № 3 города Пензы, народного хореографического ансамбля «Каблучок», детской музыкальной школы № 1 и ДМШ имени В. П. Чеха, фольклорного ансамбля «Туесок» и детской школы искусств «Гармония» представили Пензенскую область.

«По итогам игр Татьяна Валова, учащаяся ДМШ города Пензы имени В. П. Чеха, завоевала золотую медаль в номинации «Художественное чтение». Анастасия Легошина, учащаяся ДШИ «Гармония», стала обладательницей серебряной медали в номинации «Сольное народное пение». «Серебро» в номинации «Ансамблевое народное пение» завоевал фольклорный ансамбль «Туесок», — сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

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