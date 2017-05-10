Пензенцев приглашают стать участниками конкурса «Моя земля-Россия 2017»

«В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года» минсельхоз России совместно с пресс-службой федерального аграрного ведомства объявляет о проведении ежегодного Всероссийского конкурса информационно-просветительских проектов по сельской тематике «Моя земля Россия — 2017», — сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

Принять участие в конкурсе могут журналисты федеральных, региональных и городских (районных) журналов, газет, интернет-изданий, радио и телекомпаний, а также группы авторов, редакции федеральных, региональных и городских (районных) журналов, газет, интернет-изданий, радио и телекомпаний.

Для того, чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрироваться на сайте и загрузить работы для общественного обсуждения. Прием документов и работ осуществляется до 31 августа по электронной почте agrosmi2017@yandex.ru.