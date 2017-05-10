, спустя полтора года после кинорелиза , на канале СТС состоится всероссийская телепремьера седьмого эпизода культовой саги — «Звездные войны: Пробуждение силы» ( 12+). Бюджет 245 млн долларов , двухмиллиардные сборы и миллионы поклонников — новый эпизод легендарной саги покорил весь мир!" data-title="СТС покажет «Звездные войны: Пробуждение силы» — Пенза-пресс, рунет за день">

Через 30 лет после гибели Дарта Вейдера и Императора галактика по-прежнему в опасности. Первый Орден во главе с таинственным верховным лидером Сноуком и его правой рукой Кайло Реном идет по стопам Империи, пытаясь захватить всю власть. В это непростое время судьба сводит юную девушку Рей и бывшего штурмовика Первого Ордена Финна с героями войны — Ханом Соло, Чубаккой и генералом Леей. Вместе они должны дать отпор врагам, однако вскоре понимают, что лишь джедаи способны остановить Сноука и Кайло Рена.



Воскрешение Чубакки



Возвращение популярного героя саги Чубакки стало непростой задачей для костюмеров, поскольку его создатель — Стюарт Фриборн — скончался за несколько месяцев до запуска проекта. Чтобы в точности восстановить внешний облик персонажа, Нил Сканлан и его команда из десяти человек часами изучали архивы Lucasfilm. В итоге, «возрождение» Чубакки заняло 22 недели: один только шейный воротник отнял целый месяц, еще две недели потребовалось на воссоздание лица героя, для чего костюмеры использовали шерсть яка.





Главное, чтобы костюмчик сидел



Энтони Дэниелс — единственный актер, который появляется во всех семи фильмах «Звездных Войн». Если раньше костюм его героя — андроида C-3PO — создавался из стекловолокна и алюминия, то новый экземпляр специалисты сделали из углеродного волокна и нейлона. Благодаря этому амуниция потеряла 75% веса и стала удобнее в использовании: актеру требовалось всего восемь минут, чтобы надеть и снять ее.

Клоны дроидов



Для нового эпизода было придуманы более 100 существ — ничего подобного не было ни в одном фильме саги. Например, дроида BB-8 создали сразу в семи экземплярах!





Да будет свет!



Впервые за всю историю саги знаменитые световые мечи были разработаны, а не дорисованы с помощью графики. Дизайнеры придумали два типа оружия: «геройский» и «трюковый» мечи, которые украшали по девять и три тысячи светодиодов соответственно.



Ретро IMAX



Оставаясь верными миру Джорджа Лукаса, режиссер Джей Джей Абрамс и оператор Дэниэл Миндел использовали технологии тех лет, снимая новый фильм на пленку. Ретро-эффект создавали специальные объективы и камеры Millennium XL2: одну из них создатели фильма назвали «Звездой смерти», вторую — «Соколом Тысячелетия». В то же время создатели седьмого эпизода постарались соединить традиционные методы съемок с современными, например, с технологией IMAX.





Жаркое «пробуждение»



Съемки сцен в пустыне Абу-Даби стали одной из самых непростых задач для создателей седьмого эпизода. Помимо строительства многочисленных декораций, трудностей добавила жара, которая достигала пятидесяти градусов. Сложней всего приходилось актерам, которые носили тяжелые костюмы своих героев — на время съемок к каждому из них был приставлен помощник с запасом питьевой воды.

«Звездные войны: Пробуждение силы» — 14 мая в 21.00 всероссийская телепремьера на СТС!