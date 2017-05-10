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Пензенец просит восстановить сквер на ул. Глазунова

10 мая в 16:47 178 просмотров
Жалобную книгу» поступило обращение от горожанина, в котором он просит восстановить сквер на ул. Глазунова, 4 в Пензе.

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В «Жалобную книгу» поступило обращение от горожанина, в котором он просит восстановить сквер на ул. Глазунова, 4 в Пензе.

«Сейчас в городе создается множество скверов, но в основном они делаются в центральной части Пензы. Раньше на ул. Глазунова, 4 тоже был сквер с фонтаном, в чаше которого была композиция в виде лиры.

В лихие 90-е сквер забросили, никому стал не нужен, он постепенно превратился в руины. Сквозь асфальт проросли деревья, скамейки растащили, плитку с фонтана всю отбили, а лиру вандалы унесли в металлолом.

Поэтому просим администрацию рассмотреть возможность воссоздания сквера на ул. Глазунова, 4. Может, не сейчас, а немного позднее, но очень хочется видеть свой район снова ухоженным и красивым», — написал автор жалобы.

Обращение редакция направила в мэрию.

Напомним, 8 мая в Пензе открыли новый сквер «Бессмертного полка» на ул. Карпинского.

Фотография: http://penza-press.ru/ask
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