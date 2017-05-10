Банк России обновил курс доллара после праздников

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 11 мая.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 58,5382 до 58,0824 руб., курс евро — с 64,2398 руб. до 63,2634 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 60,4139 руб.