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Банк России обновил курс доллара после праздников

10 мая в 17:42 82 просмотра

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 11 мая.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 58,5382 до 58,0824 руб., курс евро — с 64,2398 руб. до 63,2634 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 60,4139 руб.

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