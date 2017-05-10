Пензенские полицейские отправились в командировку на Северный Кавказ (видео)

, 10 мая , сводный отряд регионального управления МВД отправился в командировку на Северный Кавказ. Несколько месяцев им предстоит нести службу вдали от своих семей и друзей. В путь пензенских полицейских провожали близкие." data-title="Пензенские полицейские отправились в командировку на Северный Кавказ — Пенза-пресс, рунет за день">

Утром, 10 мая, сводный отряд регионального управления МВД отправился в командировку на Северный Кавказ. Несколько месяцев им предстоит нести службу вдали от своих семей и друзей. В путь пензенских полицейских провожали близкие.

За тысячу километров от близких и малой родины. Бойцы отправляются в Чеченскую Республику. На плацу — представители практически всех подразделений: ДПС и ППС, уголовного розыска. Всего — 64 сотрудника полиции. Проводить и пожелать счастливого пути пришли их близкие.

«Провожаю сына Шишова Дениса. Он в Чечню едет в первый раз в командировку, а до этого был в Сочи на Олимпиаде, в Санкт-Петербурге был на форуме. Каждый раз переживаю, очень волнуюсь и хочу, чтобы все у них было хорошо», — поделилась мать сотрудника полиции Алла Шишова.

Пензенские полицейские не первый год несут службу на Северном Кавказе. Сводному отряду предстоит сменить своих товарищей. Задача, которую поставило руководство, — достойно нести службу.

«Результаты оперативно-служебной деятельности того отряда, который вы меняете, — на очень хорошем, высоком уровне. По итогам четырех месяцев наш сводный отряд, который вы будете менять, занимает первое место на территории Северного Кавказа из всех субъектов, которые находятся на той территории», — сообщил начальник УМВД России по Пензенской области Юрий Рузляев.

Ближайшие полгода пензенцы будут работать совместно с полицейскими из Чеченской Республики и участвовать в охране общественного порядка, сообщает телеканал «Экспресс».