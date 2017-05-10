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Под Пензой стартовал финал игры «Орленок»

10 мая в 17:21 118 просмотров
«Орленок».

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10 мая в поселке Подлесный Пензенской области прошло открытие областного финала военно-патриотической игры «Орленок».

Воспитанники военно-патриотического клуба «Гвардия» открыли своим выступлением мероприятие.

Собравшихся поприветствовали министр образования Александр Воронков, военный комиссар Пензенской области Павел Тугушев и начальник главного управления МЧС Пензенской области Дмитрий Козлов.

В течение трех дней участники должны пройти полосу препятствий «Атака», принять участие в пожарно-тактической эстафете «Огнеборцы», в смотре строя «Статен в строю — силен в бою», а также в дистанциях «Огневая», «Маршрут выживания» и «Поисково-спасательные работы «Внимание — SOS!»».

«Всего в финале задействовано около 200 участников», — сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

12 мая будут подведены итоги соревнований. Команда, одержавшая победу, представит Пензенскую область на играх Приволжского федерального округа в августе 2017 года.

Фотография: http://minobr-penza.ru/userfiles/image/IMG_9856.JPG
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