Под Пензой стартовал финал игры «Орленок»

Воспитанники военно-патриотического клуба «Гвардия» открыли своим выступлением мероприятие.



Собравшихся поприветствовали министр образования Александр Воронков, военный комиссар Пензенской области Павел Тугушев и начальник главного управления МЧС Пензенской области Дмитрий Козлов.

В течение трех дней участники должны пройти полосу препятствий «Атака», принять участие в пожарно-тактической эстафете «Огнеборцы», в смотре строя «Статен в строю — силен в бою», а также в дистанциях «Огневая», «Маршрут выживания» и «Поисково-спасательные работы «Внимание — SOS!»».



«Всего в финале задействовано около 200 участников», — сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

12 мая будут подведены итоги соревнований. Команда, одержавшая победу, представит Пензенскую область на играх Приволжского федерального округа в августе 2017 года.