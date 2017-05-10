«Валерий Савельев в настоящее время находится в плановом отпуске, ни о каком сложении полномочий речь не идет. На время отпуска обязанности председателя Пензенской городской Думы исполняет Иван Краснов», — сообщила корреспондентам ИА «Пенза-Пресс» руководитель пресс-службы главы города Елена Саморукова.
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В Гордуме Пензы прокомментировали информацию об увольнении Савельева
10 мая в 18:01 490 просмотров
В Гордуме Пензы прокомментировали информацию, распространенную в местных СМИ, о возможном сложении полномочий ее председателя Валерия Савельева, которое якобы состоится на ближайшей сессии.