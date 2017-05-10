В Гордуме Пензы прокомментировали информацию об увольнении Савельева 490 просмотров , распространенную в местных СМИ , о возможном сложении полномочий ее председателя Валерия Савельева , которое якобы состоится на ближайшей сессии." data-title="В Гордуме Пензы прокомментировали информацию об увольнении Савельева — Пенза-пресс, рунет за день"> 10 мая в 18:01