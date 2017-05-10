, сложившуюся вокруг выставки « Зазеркалье» ( 12+)." data-title="Работу выставки «Зазеркалье» продлили до 17 мая — Пенза-пресс, рунет за день">

«Произошло недоразумение чистой воды. Помощница Марии Львовой-Беловой начала обсуждать эту тему с помощником Александра Казакова, замом по работе с инвалидами. Конечно, ни тот, ни другой человек не уполномочены принимать какие-либо решения. Сейчас конфликт исчерпан, мы рады, что выставка проходит в Пензе, никаких препятствий и запретов для нее нет», — отметила начальник управления культуры.

Выставка «Зазеркалье» продолжит работу в Центре культуры и досуга, экспозицию можно будет посмотреть с 12.00 до 19.00 до 17 мая.

«Если надо, выставка и дальше будет работать Экспозиция стоит, ее никто не разбирал», — сказала Вера Фейгина.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о том, что выставка, на которой представлены фотографии моделей с ограниченными возможностями, находится под угрозой срыва.