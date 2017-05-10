В Городе Спутник отпраздновали День Победы (видео)

, народные гулянья , встречи с ветеранами. Эмоции и воспоминания , которые вновь подарил великий праздник День Победы , останутся с людьми еще надолго. 9 мая пензенцы и гости города отмечали знаменательную дату почти на всех площадках и в парках областного центра. В праздновании Дня Победы в Городе Спутник приняли участие около десяти тысяч человек. Там уже стали традиционными яркие и широкие торжества." data-title="В Городе Спутник отпраздновали День Победы — Пенза-пресс, рунет за день">

Концерты, народные гулянья, встречи с ветеранами. Эмоции и воспоминания, которые вновь подарил великий праздник День Победы, останутся с людьми еще надолго. 9 мая пензенцы и гости города отмечали знаменательную дату почти на всех площадках и в парках областного центра. В праздновании Дня Победы в Городе Спутник приняли участие около десяти тысяч человек. Там уже стали традиционными яркие и широкие торжества.

Провести самый главный день в году тысячи пензенцев отправились в Город Спутник. 9 Мая уже по традиции здесь проходит масштабно и эффектно. Праздничного настроения не испортила даже ненастная погода. Набережная и фонтанная площадь стали центром притяжения жителей и гостей микрорайона.

Первые ряды амфитеатра заняли особые гости — ветераны Великой Отечественной Войны, члены областного Совета Ветеранов и Пензенского отделения Союза пенсионеров России. Их судьбы напрямую связаны с теми событиями.

«Мы приехали, 40 человек - те, которые выжили детьми в той войн, со своим знаменем, подготовились. Этот день должны помнить и будущие поколения, никогда не забывать», — сказала председатель Пензенского отделения Союза пенсионеров России Екатерина Баннова.

День Победы, конечно, не обошелся без фронтовиков. Отметить праздник в Спутнике приехали ветераны Великой Отечественной, в том числе — Михаил Юрьевич Шкроб.

«Где бы мы ни были — на работе, дома — всюду слышим грохот войны, раскаты военного грома. Пролетело время, как стрела, что-то с памятью моей стало — все гремит и гремит война, и в атаку идут, как бывало», — сказал он.

В честь всех героев Великой Отечественной в этот вечер со сцены звучали десятки стихотворений и песен военных лет. Их в основном исполняли самые юные наследники победителей.

С наступлением темноты, несмотря на ветер и холод, праздник стал жарким. Для гостей подготовили красочное файер-шоу. А цветными огнями озарилось вечернее небо. Кульминацией Дня Победы стал торжественный салют.

Стихию огня сменила стихия воды. Сразу по окончании салюта заработал поющий фонтан. Под музыку и брызги воды пензенцы веселились до поздней ночи, сообщает телеканал «Экспресс».