Общественная палата Пензенской области 4 созыва подвела итоги работы

«Четвертый состав Общественной палаты Пензенской области приступил к своей работе в июне 2014 года. Соответственно, в июне 2017 года полномочия четвертого состава Палаты прекратятся и к исполнению обязанностей приступит Общественная палата Пензенской области пятого состава», — напомнили в пресс-центре облправительства.

Секретарь Общественной палаты Владимир Подобед отчитался о работе Палаты четвертого созыва и ее комиссий. Члены Палаты взаимодействовали с общероссийскими, региональными и местными общественными объединениями, а также другими институтами гражданского общества, находили более эффективные формы сотрудничества с представителями власти в решении актуальных вопросов региона.

Был проанализирован круг вопросов, относящихся ко всем сферам общественной жизни, в том числе — по реализации семейной и демографической политики, взаимодействию институтов гражданского общества и органов власти по противодействию коррупции, мерам по профилактике алкоголизма и наркомании в молодежной среде, обеспечению экологической безопасности, сохранению исторических и культурных памятников и т. д.

Владимир Подобед отметил деятельность Центра правовой помощи населению при Общественной палате по проведению бесплатных юридических консультаций для социально незащищенных категорий населения. Участники центра оказали помощь более 350 гражданам в отстаивании их прав и интересов.

Секретарь Общественной палаты сообщил о проведении экспертизы 23 проектов законов федерального и регионального уровня.

При участии региональной Палаты были сформированы и осуществляют деятельность общественные советы при 21 исполнительном органе государственной власти Пензенской области (региональных министерствах и ведомствах).

Владимир Подобед подчеркнул: в составы совещательных структур включены только представители институтов гражданского общества и профильные эксперты. В общественных советах нет госслужащих, что должно способствовать укреплению их независимости.

Зампред регионального правительства Василий Трохин от имени губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева поблагодарил членов Общественной палаты за работу.

«Сегодня с уверенностью можно сказать, что Общественная палата Пензенской области является важным механизмом в деле построения гражданского общества региона. Члены Общественной палаты и представители НКО выступают связующим звеном между властью и населением. Правительство Пензенской области, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления готовы к дальнейшему сотрудничеству и конструктивному диалогу», — сказал он.