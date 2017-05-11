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В России будут повышать производительность труда

11 мая в 08:25 174 просмотра
, в рамках которой предлагается предоставлять работодателям налоговый кредит в случае найма человека, зарегистрированного в службе занятости.

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Минэкономразвития РФ готовит паспорт приоритетной госпрограммы по повышению производительности труда, в рамках которой предлагается предоставлять работодателям налоговый кредит в случае найма человека, зарегистрированного в службе занятости.

Как сообщают «Известия», ведомство предлагает предоставлять работодателям отсрочку взимания налога в случае найма и переобучения человека, зарегистрированного в службе занятости.

Также для повышения производительности труда Минэкономразвития предлагает поддерживать предприятия, но только если они будут гарантировать выплату работником налоговых платежей. Помимо этого, в материалах предлагается «создание новых специализированных институтов развития в регионах».

Реализация программы рассчитана до 2025 года, об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. При этом программа должна быть утверждена 1 сентября.

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