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Кувайцев поручил к лету восстановить фасад дома № 39 на ул. Ударной

11 мая в 08:58 210 просмотров
, где накануне отслоилась кирпичная кладка из-за протечки кровли зимой.

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев посетил дом № 39 на ул. Ударной, где накануне отслоилась кирпичная кладка из-за протечки кровли зимой.

Начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин пояснил, что в связи с погодными условиями ремонт мягкой кровли не представлялся возможным. Сейчас протечки в месте отслоения кладки устранили, был проведен ремонт трех оголовок вентиляционных шахт на крыше многоквартирного дома.

Виктор Кувайцев поручил до 1 июня провести работы по ремонту кирпичной кладки карниза и фасада МКД.

«МКД № 39 по ул. Ударной — 1968 года постройки, пятиэтажный, одноподъездный, кирпичный. Материал кровли — рубероид. До присвоения статуса многоквартирного дома данный дом являлся общежитием и принадлежал ОА «Пензтяжпромарматура». В настоящее время обслуживание МКД осуществляет ЖЭПУП № 7. Организация в качестве управляющей была назначена в соответствии с постановлением администрации города Пензы от 04.06.2015 № 811. Ранее многоквартирный дом находился в управлении ООО УК «Жилсервис-1», — пояснили в пресс-службе городской администрации.

Дом не был признан аварийным и подлежащим сносу. Его включили в реестр многоквартирных домов региональной программы капремонта.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_do_1_iyunya_vosstanovit_fasad_doma_39_po_ul_udarnoy/
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