Кувайцев поручил к лету восстановить фасад дома № 39 на ул. Ударной

Начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин пояснил, что в связи с погодными условиями ремонт мягкой кровли не представлялся возможным. Сейчас протечки в месте отслоения кладки устранили, был проведен ремонт трех оголовок вентиляционных шахт на крыше многоквартирного дома.
Виктор Кувайцев поручил до 1 июня провести работы по ремонту кирпичной кладки карниза и фасада МКД.
«МКД № 39 по ул. Ударной — 1968 года постройки, пятиэтажный, одноподъездный, кирпичный. Материал кровли — рубероид. До присвоения статуса многоквартирного дома данный дом являлся общежитием и принадлежал ОА «Пензтяжпромарматура». В настоящее время обслуживание МКД осуществляет ЖЭПУП № 7. Организация в качестве управляющей была назначена в соответствии с постановлением администрации города Пензы
Дом не был признан аварийным и подлежащим сносу. Его включили в реестр многоквартирных домов региональной программы капремонта.