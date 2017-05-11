, по сравнению с аналогичным периодом 2016-го , В России подешевели продукты , но стали дороже обходиться одежда и социальные услуги." data-title="У россиян меньше денег стало уходить на еду и больше — на ЖКХ и транспорт — Пенза-пресс, рунет за день">

В первом квартале 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, В России подешевели продукты, но стали дороже обходиться одежда и социальные услуги.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на данные Росстата, потребительская способность россиян за год менялась разнонаправленно. Одни статьи расходов россиян сокращались, другие, напротив, росли.

В первом квартале 2017 года меньше денег стало уходить на еду. В частности, подешевели мясо, овощи, яйца. При этом доступность на продукты питания не увеличивалась равномерно — если капуста стала доступнее на 40%, то мясо — на 3−7%, в зависимости от вида.

Оплата услуг ЖКХ и проезда в транспорте стала дороже, равно как и покупка одежды. Однако, если покупка рубашки стала накладнее на 7%, то покупательная способность на оплату проезда в автобусе уменьшилась уже на 12%.

Аналитики объясняют это разным уровнем инфляции на разные виды товаров. По их мнению, «коммуналка» и транспорт будут дорожать и дальше.

«Покупательная способность говорит о том, что может купить человек на имеющийся доход. В 2015 году покупательная способность падала на все, так что рост этого показателя хотя бы на продовольственные товары — это благоприятный признак», — пояснила «Известиям» ведущий научный сотрудник Института социальной политики ВШЭ Светлана Бирюкова.