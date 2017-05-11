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Следователи разберутся с домами-лачугами для переселенцев из Сурска

11 мая в 09:18 100 просмотров
для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в городе Сурске Пензенской области получила продолжение. Следственное управление возбудило уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.

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История с домами для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в городе Сурске Пензенской области получила продолжение. Следственное управление возбудило уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями.

По версии следствия, в 2013—2014 годах администрация района заключала в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда муниципальные контракты с коммерческими строительными организациями на приобретение за счет бюджетных средств жилых помещений в строящихся многоквартирных домах по завышенной стоимости квадратного метра. Несмотря на строительные дефекты и отступления от нормативно-технической документации, чиновники подписывали акты приема-передачи квартир.

«В результате незаконных действий должностных лиц нарушены права и законные интересы граждан, подлежащих переселению на территории города Сурска из аварийного жилищного фонда, поскольку они были вынуждены проживать в помещениях, не отвечающих установленным требованиям, а также причинен ущерб бюджету — администрации города Сурска в размере более 5 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных региональным управлением ФСБ России», — сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления.

Фотография: Фото предоставлено жителями г. Сурска
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