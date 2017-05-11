На пензенском стадионе «Зенит» приступили к обустройству полей

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, сейчас на стадионе полностью проведены демонтажные работы, обустроены дождевая канализация, фундаменты под мачты освещения, газопровод низкого давления, а также монолитная плита фундаментов под административно-бытовое здание.
На данном этапе обустраивается песчаное основание полей, устанавливаются арматурные каркасы стен и колонн административно-бытового здания.
«Специалисты нашего региона сделают все необходимое, чтобы обеспечить тренировочное поле покрытием такого качества, которое будет отвечать всем требованиям FIFA», — отметил Виктор Кувайцев.
Напомним, что стадион «Зенит» станет тренировочной площадкой для одной из команд-участниц Чемпионата мира по футболу 2018 года.