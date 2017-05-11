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На пензенском стадионе «Зенит» приступили к обустройству полей

11 мая в 09:36 78 просмотров
, посвященное реконструкции стадиона «Зенит».

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Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание, посвященное реконструкции стадиона «Зенит».

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, сейчас на стадионе полностью проведены демонтажные работы, обустроены дождевая канализация, фундаменты под мачты освещения, газопровод низкого давления, а также монолитная плита фундаментов под административно-бытовое здание.

На данном этапе обустраивается песчаное основание полей, устанавливаются арматурные каркасы стен и колонн административно-бытового здания.

«Специалисты нашего региона сделают все необходимое, чтобы обеспечить тренировочное поле покрытием такого качества, которое будет отвечать всем требованиям FIFA», — отметил Виктор Кувайцев.

Напомним, что стадион «Зенит» станет тренировочной площадкой для одной из команд-участниц Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_proinspektiroval_khod_rekonstruktsii_stadiona_zenit/
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