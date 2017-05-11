В частности, глава региона ознакомился с ходом посевной на угодьях ООО «СХП «Каменское». Поля сельхозпредприятия располагаются на территории трех районов на общей площади свыше 35 тысяч гектаров.

По словам гендиректора ООО «СХП «Каменское» Людмилы Глуховой, в настоящее время завершен сев льна, сев подсолнечника выполнен на 75%, ячменя — на 80%, идет обработка всходов средствами защиты растений. Часть работ проводится круглосуточно, завершить посевную планируется в течение пяти дней.

В этом году площадь пашни была увеличена на 5,5 тысяч гектаров. В связи с ростом объемов производства предприятием закуплена новая техника — четыре комбайна в 2016 году и три трактора К-744 в текущем. На 17 человек увеличен штат - приняты механизаторы, агроном, механик и другие работники, сообщает пресс-центр облправительства.

Иван Белозерцев побеседовал со специалистами, оценил возможности новой техники и призвал завершить весенне-полевые работы в оптимальные сроки и не снижать динамику.

«Сейчас главная задача — своевременно завершить посевную кампанию, а впоследствии получить хороший урожай. При этом надо повышать показатели, двигаться вперед. В прошлом году многие сельхозпроизводители прислушались к нашим рекомендациям по выполнению всего технологического цикла. В результате вместо обычных 20−21 центнера с гектара они собрали по 40−42 центнера зерновых с гектара», — отметил губернатор.

Также глава региона поручил провести дополнительную разъяснительную работу с руководителями тех хозяйств, которые еще не обрабатывают посевы средствами защиты растений и не удобряют их, рассказать о новых способах и средствах по повышению урожайности, дать возможность сельхозпроизводителям обменяться опытом.

«В регионе есть аграрии, которые могут рассказать об этом, поделиться наработками. Это пойдет на пользу растениеводам», — подчеркнул глава региона.

Также в ходе рабочей поездки Иван Белозерцев посетил ОАО «Каменский элеватор». Его мощность по единовременному хранению составляет 72 тысячи тонн зерна. По данным пресс-центра, в планах руководства — увеличить производственные мощности элеватора, так как имеющихся площадей становится недостаточно в связи с ростом объемов.



Напомним, на территории региона активными темпами проходит посевная кампания, яровой сев предстоит осуществить на общей площади 914,5 гектаров. В настоящее время посеяно свыше 570 тысяч гектаров. Озимые культуры занимают площадь в 321,5 тысяч гектаров.

Основной объем работ по яровому севу планируется завершить к концу недели, затем наступит очередь более теплолюбивых культур.