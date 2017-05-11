В Кузнецке определили победителей первого этапа первенства по мотокроссу (видео)

Трассу мотодрома «Сухановский» лучшие гонщики Поволжья покоряли в течение двух дней. На пути от старта до финиша — множество трамплинов и крутых поворотов, в том числе — на 180 градусов. К масштабным состязаниям трассу готовили несколько недель. С поставленной задачей в Кузнецке справились, сообщает телеканал «Экспресс».
«Мне хочется от вашего имени поблагодарить кузнечан за подготовку трассы, они сделали все возможное, чтобы соревнования прошли на высоком уровне», — отметил первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.
На первые официальные старты сезона в Кузнецк съехались около 140 гонщиков из разных регионов Поволжья. Гостям здесь рады всегда.
«Эта поляна была, есть и будет за мотоциклетным спортом застолблена. Поэтому всегда к вашим услугам, готовы оказать помощь мотофедерации, любителям мотоциклетного спорта в организации и проведении соревнований», — сказал глава администрации г. Кузнецка Сергей Златогорский.
На мотодроме «Сухановский» гонщики выявляли сильнейших в нескольких классах с объемом двигателя мотоцикла от 50 до 250 кубических сантиметров. За медали турнира в отдельных зачетах боролись заслуженные ветераны мотоспорта и юниоры.
«Участием своим доволен, все проехали хорошо. Трасса на второй день подразбита, но все старались, ехали. Борьба была интересной», — поделился впечатлениями участник соревнований из г. Кузнецка Дмитрий Посадский.
Победителями первого этапа в командном зачете стали действующие чемпионы — гонщики пензенского спортивного клуба «Сура». Следующий этап чемпионата и первенства по мотокроссу примет Пермский край.