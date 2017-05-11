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В Пензе ответят на вопросы предпринимателей

11 мая в 12:04 218 просмотров
«День открытых дверей».

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В пензенском МФЦ 12 мая пройдет «День открытых дверей».

В ходе мероприятия представители малого и среднего бизнеса в Пензенской области смогут получить ответы на вопросы по оказанию услуг.

Сейчас на базе региональных МФЦ реализуется проект «МФЦ для бизнеса». В ходе него создаются специальные окна для оказания услуг предпринимателям.

«На данный момент в МФЦ региона оказывается боле 300 видов услуг федеральных, региональных, муниципальных органов власти, а также услуг коммерческих организаций по развитию малого среднего предпринимательства», — сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области.

Предприниматели смогут проконсультироваться по следующим направлениям: «Отчетность об осуществлении деятельности», «Лицензирование стандартизация» и «Земельно-имущественные правоотношения».

Начало мероприятия запланировано на 11.00.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/
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