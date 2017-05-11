« День открытых дверей»." data-title="В Пензе ответят на вопросы предпринимателей — Пенза-пресс, рунет за день">

В ходе мероприятия представители малого и среднего бизнеса в Пензенской области смогут получить ответы на вопросы по оказанию услуг.

Сейчас на базе региональных МФЦ реализуется проект «МФЦ для бизнеса». В ходе него создаются специальные окна для оказания услуг предпринимателям.

«На данный момент в МФЦ региона оказывается боле 300 видов услуг федеральных, региональных, муниципальных органов власти, а также услуг коммерческих организаций по развитию малого среднего предпринимательства», — сообщает пресс-служба министерства экономики Пензенской области.

Предприниматели смогут проконсультироваться по следующим направлениям: «Отчетность об осуществлении деятельности», «Лицензирование стандартизация» и «Земельно-имущественные правоотношения».

Начало мероприятия запланировано на 11.00.