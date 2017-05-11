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Белозерцев: Нужно выполнить план по вводу неиспользуемых земель в севооборот

11 мая в 12:13 202 просмотра

В Пензенской области в отношении собственников необрабатываемых земель с целью мотивации введения в севооборот пустующих участков применяется повышенная ставка земельного налога.

В результате применения повышенного коэффициента в размере 1,5% от кадастровой стоимости земельных наделов в местные бюджеты в первом квартале 2017 года поступило 4,4 млн рублей. Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области было проконтролировано 82,9 тыс. га земель сельскохназначения. Материалы по результатам проверок направлены в налоговые органы.

«Наша задача — в полном объеме задействовать имеющийся земельный ресурс Пензенской области для увеличения объемов производства аграрной отрасли. На текущий год запланировано введение в севооборот дополнительно 50 тысяч гектаров. Собственники, не желающие обрабатывать свою землю, отчисляют в бюджет в качестве земельного налога еще и дополнительные средства. Эта мера призвана активизировать их деятельность как сельхозпроизводителей. Так или иначе, но план по вводу в севооборот неиспользуемой пашни на территории Пензенской области в 2017 году должен быть выполнен», — подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

Полевые работы по введению в сельхозоборот земель будут осуществляться со второго квартала 2017 года, сообщили в пресс-центре облправительства.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/05/11/9283865
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