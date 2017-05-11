В Кузнецке собака изуродовала ребенку лицо

В городе Кузнецке Пензенской области на четырехлетнего мальчика напала собака и изуродовала ему лицо. Об этом сообщается в группе « Подслушано в Кузнецке » соцсети «ВКонтакте».

О происшествии рассказала мама ребенка.

«6 мая в районе детсада № 24 на моего четырехлетнего сына напала собака, изуродовав ему лицо. Кроме того, имеются укусы на руке и ногах. В тяжелом состоянии нас доставили в хирургию детской больницы. Операция, швы на лице, у ребенка — шоковое состояние», — поделилась женщина.

По ее словам, предположительно, собака была породы «ротвейлер», находилась на свободном выгуле и набросилась на мальчика внезапно, хозяев рядом не было.

«За мгновение псина повалила ребенка на землю и, несмотря на наши крики, продолжала рвать ему лицо, только когда мы подбежали и отпихнули ее, собака отстала», — рассказала мама пострадавшего мальчика.

По ее словам, в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.