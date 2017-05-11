Назначен новый замминистра образования Пензенской области

Государственный советник Пензенской области 3 класса Елена Петросова назначена на должность заместителя министра — начальника управления профессионального образования и молодежной политики министерства образования.

Елена Витальевна Петросова родилась в 1965 году, закончила Пензенский государственный педагогический институт по специальности «Математика с дополнительной специальностью «Физика».

«Трудовую деятельность Елена Витальевна начала в 1988 году учителем математики и физики восьмилетней школы совхоза «Серп и Молот» Пензенского района. С 1989 по 2013 годы она работала учителем в общеобразовательном учреждении, завучем, заместителем директора, директором в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования.

С декабря 2013 года и по настоящее время работает в министерстве образования Пензенской области. С 1 апреля 2016 года Елена Витальевна занимает должность заместителя начальника управления профессионального образования и молодежной политики», — сообщает пресс-служба регионального министерства образования.