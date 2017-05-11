Вам будет интересно
Наши новости
Пензенских 11-классников проверят на знание биологии
Пензенские студенты вышли в финал международной олимпиады
Около 20% пензенских пятиклассников знают биологию на «отлично»
Работу выставки «Зазеркалье» продлили до 17 мая
Пензенских студентов проверили на знание немецкого языка
В Пензе выставка «Зазеркалье» оказалась под угрозой срыва
Студентка из Пензы одержала победу на чемпионате DeafSkills
Школьники из Пензы и Самары совершили 10 рейсов проекта «Вагон знаний»
Пензенцы бесплатно посмотрели спектакль о войне
На Юбилейной площади в Пензе начался праздничный концерт
все новости

Назначен новый замминистра образования Пензенской области

11 мая в 12:36 360 просмотров

Государственный советник Пензенской области 3 класса Елена Петросова назначена на должность заместителя министра — начальника управления профессионального образования и молодежной политики министерства образования.

Государственный советник Пензенской области 3 класса Елена Петросова назначена на должность заместителя министра — начальника управления профессионального образования и молодежной политики министерства образования.

Елена Витальевна Петросова родилась в 1965 году, закончила Пензенский государственный педагогический институт по специальности «Математика с дополнительной специальностью «Физика».

«Трудовую деятельность Елена Витальевна начала в 1988 году учителем математики и физики восьмилетней школы совхоза «Серп и Молот» Пензенского района. С 1989 по 2013 годы она работала учителем в общеобразовательном учреждении, завучем, заместителем директора, директором в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования.

С декабря 2013 года и по настоящее время работает в министерстве образования Пензенской области. С 1 апреля 2016 года Елена Витальевна занимает должность заместителя начальника управления профессионального образования и молодежной политики», — сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Фотография: http://minobr.pnzreg.ru/news/2017/05/11/11465779
Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics