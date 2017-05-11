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Банк России понизил курсы доллара и евро

11 мая в 13:05 138 просмотров

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 12 мая.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 58,0824 до 57,1161 руб., курс евро — с 63,2634 руб. до 62,1595 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 59,3856 руб.

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