Банк России понизил курсы доллара и евро

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 12 мая.

По данным Банка России, курс доллара понизился с 58,0824 до 57,1161 руб., курс евро — с 63,2634 руб. до 62,1595 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) составила 59,3856 руб.