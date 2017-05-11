В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, в большинстве районов возможен кратковременный дождь.
Столбик термометра днем поднимется до +9−14 градусов, ночью ожидается +1−6 градусов выше нуля.
Скорость ветра составит 8−13 м/сек.
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В большинстве районов Пензенской области 12 мая пройдет дождь
11 мая в 13:19 210 просмотров
ГУ МЧС РФ по Пензенской области опубликовало оперативный прогноз на 12 мая.
В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, в большинстве районов возможен кратковременный дождь.
Столбик термометра днем поднимется до +9−14 градусов, ночью ожидается +1−6 градусов выше нуля.
Скорость ветра составит 8−13 м/сек.