« IT-Планета 2016/17»." data-title="Пензенские студенты вышли в финал международной олимпиады — Пенза-пресс, рунет за день">

Всего в олимпиаде приняли участие 17 000 человек из 12 стран, из них 128 молодых дипломированных специалистов и студентов из Пензенской области.

В финал вышли трое студентов Пензенского государственного университета и трое учащихся Пензенского государственного технологического университета.

Финал пройдет в городе Сочи в период со 2 по 5 июня. На протяжении четырех дней для участников пройдут мастер-классы, лекции, соревнования и деловые игры. 5 июня состоится церемония награждения.

«По итогам финала будут определены учреждения высшего и среднего профессионального образования, осуществляющие наиболее качественную подготовку специалистов в области ИКТ, а также составлен рейтинг наиболее активных регионов», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.