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Пензенские студенты вышли в финал международной олимпиады

11 мая в 13:25 192 просмотра
«IT-Планета 2016/17».

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Пензенские студенты вышли в финал Х международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2016/17».

Всего в олимпиаде приняли участие 17 000 человек из 12 стран, из них 128 молодых дипломированных специалистов и студентов из Пензенской области.

В финал вышли трое студентов Пензенского государственного университета и трое учащихся Пензенского государственного технологического университета.

Финал пройдет в городе Сочи в период со 2 по 5 июня. На протяжении четырех дней для участников пройдут мастер-классы, лекции, соревнования и деловые игры. 5 июня состоится церемония награждения.

«По итогам финала будут определены учреждения высшего и среднего профессионального образования, осуществляющие наиболее качественную подготовку специалистов в области ИКТ, а также составлен рейтинг наиболее активных регионов», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Фотография: http://minobr.pnzreg.ru/news/2017/05/11/12263913
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