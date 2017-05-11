Пензенских 11-классников проверят на знание биологии

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11 мая в 56 школах Пензенской области проходят Всероссийские проверочные работы по биологии для учащихся 11 классов, которые не выбрали этот предмет для сдачи ЕГЭ.

В Пензенской области около тысячи одиннадцатиклассников решили проверить свои знания по этому предмету.

16 заданий входят в проверочную работу по биологии. На ее выполнение дается 1 час 30 минут.

В ходе работы будет проверено знание таких курсов биологии, как «Клетка», «Вид», «Экосистемы», «Организм», «Биология как наука. Методы научного познания», «Организм человека и его здоровье».

Работа проводится в 2017 году в режиме апробации, участие школ является добровольным.

«ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне. Результаты могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Выставлять отметки учащимся за выполнение ВПР школам не рекомендуется. Эти результаты не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.