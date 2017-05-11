«Пензхиммаш» попал под наблюдение. На предприятии начата процедура банкротства

На заседании Арбитражного суда Пензенской области 11 мая принято решение ввести наблюдение в отношении ОАО «Пензенский завод химического машиностроения». Сведения об этом размещены в электронной картотеке суда.



Заявление на банкротство пензенского предприятия было подано 31 марта научно-производственной компанией «Кедр-89». 17 июня 2016 года она предоставила «Пензххиммашу» по договору займа 2 млн рублей под 17,5% годовых со сроком выплаты 30 июня того же года. В оговоренный срок средства не были возвращены, и представители НПК «Кедр-89» обратились в арбитражный суд. 3 февраля 2017 года их заявление было удовлетворено: по решению суда пензенская компания должна была отдать основной долг с процентами, которые составили свыше 120 тысяч рублей. После того, как деньги не были возвращены, представители истца подали заявление на банкротство «Пензххиммаша».



ОАО «Пензенский завод химического машиностроения» — один из крупнейших поставщиков крупнотоннажного оборудования для добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, а также для предприятий химической промышленности. Завод начал свою работу в 1952 году, в 2005 году был включен в список «100 лучших предприятий России». Согласно бухгалтерской отчетности, в 2016 году чистая прибыль ОАО составила свыше 923 млн рублей.



ООО «Научно-производственная компания «Кедр-89» создано в 1989 году «с целью внедрения достижений российской науки и техники при модернизации действующих и строительстве новых объектов в нефте-газоперерабатывающей, нефтехимической и газовой промышленности». Его учредителем является международная коммерческая компания «Стронг Бонд Консалтанс Лтд.», зарегистрированная на Виргинских островах. На сайте НПК «Кедр-89» «Пензхмиммаш» указан в качестве партнера. Кроме того, генеральный директор «Кедр-89» Роберт Шахраманян входит в наблюдательный совет «Пензххиммаша», следует из списка аффилированных лиц акционерного общества.



10 мая в Арбитражный суд было направлено заявление о вступлении в дело о банкротстве от ОАО «Беларуськалий». Компания, которая является одним из крупнейших производителей калийных удобрений в мире (на нее приходится седьмая часть мирового объема произведенной продукции), требует от пензенского предприятия 121,5 млн рублей.

Судебные тяжбы между двумя акционерными обществами идут с 2014 года, их предметом является поставленное пензенским предприятием оборудование. В марте 2010 года «Беларуськалий» заключил контракт с «Пензхиммашем» на разработку технической документации и изготовление шнековой мешалки с обезвоживающим элеватором за 120 млн рублей. В период с января 2011 по февраль 2012 года все комплектующие были поставлены, в марте оборудование ввели в эксплуатацию, однако впоследствии в белорусской компании заявили, что оно ненадлежащего качества и не стали выплачивать часть денег. Пензенцы подали в суд, там доводы «Беларуськалия» отклонили (так как оборудование все это время эксплуатировалось) и в феврале 2015 года обязали белорусскую компанию выплатить долг в размере 7,7 млн рублей.



В январе 2016 года пензенское предприятие взыскало с контрагента через суд свыше 2,5 млн рублей неустойки за просрочку оплаты, а в феврале опять же через суд добилось признания незаконным одностороннего отказа белорусских коллег от исполнения другого договора поставки.

3 декабря 2015 года «Беларуськалий» в одностороннем порядке отказался исполнять контракт, заключенный в 2010 году, и потребовал от пензенской компании вернуть стоимость поставленного оборудования — 120 млн рублей. 12 января 2017 года Экономический суд Минской области удовлетворил эти требования, а 23 февраля решение вступило в законную силу. Ранее в компании заявили, что попытка обанкротить «Пензххиммаш» может носить фиктивный характер и преследовать цель не выплачивать эти деньги, пишет «Коммерсант-Средняя Волга».



Вместе с тем, 13 апреля 2017 года «Пензхиммаш» обратился в Арбитражный суд Пензенской области с заявлением об истребовании имущества из чужого незаконного владения и взыскании 320 млн рублей — такова, по мнению истца, сумма доходов от якобы незаконно использованного имущества. 14 апреля суд удовлетворил требования пензенского предприятия и наложил арест на шнековую мешалку, установленную в городе Солигорске Республики Беларусь. Следующее заседание по делу состоится 30 мая.