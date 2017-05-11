Выяснилось, какие лекарства россияне чаще всего покупают в аптеках

Как сообщает Life, ссылаясь на «Левада-центр», самыми популярными оказались препараты от головной боли и заболеваний желудочно-кишечного тракта.
В течение последнего года россияне больше всего мучились от простуды и головной боли — таблетки от этих недугов граждане чаще всего приобретали в аптеках.
70% опрошенных рассказали, что покупали лекарства от гриппа, простуды и насморка. Еще 57% обращались за таблетками от головной боли. 32% респондентов приобретали лекарства от различных заболеваний ЖКТ.
31% опрошенных покупали витамины, еще 27% респондентов приобретали лекарства от гипертонии и сердечной недостаточности.
Успокоительное и снотворное покупали 17% россиян, БАДы и биостимуляторы — 8%, лекарства от астмы и других проблем с дыханием — 5% респондентов.