Выяснилось, какие лекарства россияне чаще всего покупают в аптеках

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Как сообщает Life, ссылаясь на «Левада-центр», самыми популярными оказались препараты от головной боли и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

В течение последнего года россияне больше всего мучились от простуды и головной боли — таблетки от этих недугов граждане чаще всего приобретали в аптеках.

70% опрошенных рассказали, что покупали лекарства от гриппа, простуды и насморка. Еще 57% обращались за таблетками от головной боли. 32% респондентов приобретали лекарства от различных заболеваний ЖКТ.

31% опрошенных покупали витамины, еще 27% респондентов приобретали лекарства от гипертонии и сердечной недостаточности.

Успокоительное и снотворное покупали 17% россиян, БАДы и биостимуляторы — 8%, лекарства от астмы и других проблем с дыханием — 5% респондентов.