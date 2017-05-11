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В Пензе школьники попросили водителей сбавить скорость

11 мая в 14:17 146 просмотров
«Сохрани жизнь!», «#СбавьСкорость», «Жизнь дороже скорости».

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В рамках Четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения на улицы Пензы вышли школьники с плакатами «Сохрани жизнь!», «#СбавьСкорость», «Жизнь дороже скорости».

Акция «Водитель, сбавь скорость!» прошла с целью привлечь внимание окружающих к проблеме безопасности на дорогах.

Школьники выстраивались с плакатами, призывая водителей выбирать разумную скорость движения, которая позволила бы своевременно затормозить, тем самым предотвратив возможную трагедию на дороге. Во время проведения мероприятия ребята совместно с автоинспекторами вручали всем участникам акции тематические памятки, напоминая им о важности соблюдения Правил дорожного движения, пояснили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Акцию организовали сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами детско-юношеского центра «Спутник» и ребятами из отрядов юных инспекторов дорожного движения школ Пензы.

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