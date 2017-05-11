« Сохрани жизнь!», «#СбавьСкорость», «Жизнь дороже скорости»." data-title="В Пензе школьники попросили водителей сбавить скорость — Пенза-пресс, рунет за день">

В рамках Четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения на улицы Пензы вышли школьники с плакатами «Сохрани жизнь!», «#СбавьСкорость», «Жизнь дороже скорости».

Акция «Водитель, сбавь скорость!» прошла с целью привлечь внимание окружающих к проблеме безопасности на дорогах.

Школьники выстраивались с плакатами, призывая водителей выбирать разумную скорость движения, которая позволила бы своевременно затормозить, тем самым предотвратив возможную трагедию на дороге. Во время проведения мероприятия ребята совместно с автоинспекторами вручали всем участникам акции тематические памятки, напоминая им о важности соблюдения Правил дорожного движения, пояснили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Акцию организовали сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами детско-юношеского центра «Спутник» и ребятами из отрядов юных инспекторов дорожного движения школ Пензы.