В Пензе школьники попросили водителей сбавить скорость

Акция «Водитель, сбавь скорость!» прошла с целью привлечь внимание окружающих к проблеме безопасности на дорогах.
Школьники выстраивались с плакатами, призывая водителей выбирать разумную скорость движения, которая позволила бы своевременно затормозить, тем самым предотвратив возможную трагедию на дороге. Во время проведения мероприятия ребята совместно с автоинспекторами вручали всем участникам акции тематические памятки, напоминая им о важности соблюдения Правил дорожного движения, пояснили в пресс-службе регионального УГИБДД.
Акцию организовали сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами детско-юношеского центра «Спутник» и ребятами из отрядов юных инспекторов дорожного движения школ Пензы.