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Житель Пензенской области попался на незаконной охоте на кабана

11 мая в 14:42 104 просмотра
, охотившегося на кабана в Малосердбинском районе Пензенской области.

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Скрытые фоторегистраторы егерской службы запечатлели мужчину, охотившегося на кабана в Малосердбинском районе Пензенской области.

На средствах фото- и видеофиксации видно, что мужчина с оружием и охотничьими собаками (лайками) охотится на подкормочной площадке.

У мужчины изъяли охотничье оружие, которое не было зарегистрировано. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении.

«Охотуправление минлесхоза Пензенской области предупреждает, что в большинстве охотничьих угодий в целях выявления и пресечения случаев незаконной охоты используются средства фото-видео фиксации», — сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.

Фотография: http://uprles.pnzreg.ru/news/2017/05/11/14055093
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