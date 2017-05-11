Налоговые поступления в бюджет Пензенской области выросли на 25%

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За январь — март 2017 года налоговыми органами Пензенской области обеспечено поступление в консолидированный региональный бюджет 8 132 001 тыс. рублей, что на 25,5% больше аналогичного периода 2016 года.

В соответствии с поручением главы областной исполнительной власти, на территории субъекта федерации продолжается работа по расширению налогооблагаемой базы, повышению заработной платы работников, планомерному поступлению в бюджет налогов и сборов.

Как сообщает пресс-центр облправительства, поступления по налогу на доходы физических лиц за указанный период, по сравнению с аналогичным в прошлом году, увеличились более чем на 10%. Вырос уровень НДФЛ, поступающего от крупных и основных налогоплательщиков области. Это касается ряда промышленных предприятий, таких как «Радиозавод», «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова», «ПО «Электроприбор», а также некоторых строительных компаний и предприятий переработки продукции АПК.

Также выросла общая сумма налога на прибыль организаций — в январе-марте 2017 года она достигла уровня в 1,7 раза больше, чем это было в аналогичном периоде 2016 года. С увеличением прибыли сработали «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова», «НПП Рубин», «Земетчинский сахарный завод», строительная компания «Модуль» «Маякпринт», «Маяк». Это стало возможным в связи с увеличением доходов от реализации и ростом налоговой базы в течение 2016 года.

«Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет Пензенской области свидетельствует о росте производства. Мы также видим, что и повышение зарплаты работников пензенских предприятий повлияло на объем налоговых поступлений в бюджет в сторону увеличения», — отметил губернатор Иван Белозерцев.

Помимо этого, почти в полтора раза больше в бюджет направлено по линии транспортного налога, а также на 13,3% - за счет налога на имущество организаций.